Российские удары по объектам азербайджанской компании SOCAR в Украине не являются случайностью, а вписываются в более широкую стратегию Кремля, направленную на подрыв энергетической безопасности, распространение паники и давление на партнеров Киева. Такое мнение в комментарии Minval Politika высказал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, комментируя последние атаки на инфраструктуру SOCAR, перспективы украинско-азербайджанского энергетического сотрудничества и возможные политические сигналы Москвы в адрес Баку.

По словам Гончаренко, говорить о случайном характере ударов по автозаправочным станциям SOCAR не приходится. Вместе с тем он подчеркнул, что российские войска целенаправленно атакуют не только объекты азербайджанской компании, но и автозаправочную инфраструктуру Украины в целом.

«Россия целенаправленно атакует все автозаправочные станции в Украине, пострадали не только объекты SOCAR. Но это не какие-то случайные попадания — это умышленные атаки на заправки», — отметил депутат.

По его словам, военная составляющая подобных ударов сопровождается масштабной информационной кампанией.

«Россияне начинают разгонять фейки, будто в Украине уже нет бензина, но это неправда. Думаю, Россия специально организовывает эти атаки, чтобы как обычно сеять дезинформацию, панику и вести войну против мирного населения Украины», — заявил собеседник.

Говоря о значении сотрудничества Киева и Баку в энергетической сфере, Гончаренко подчеркнул, что развитие альтернативных маршрутов поставок энергоносителей напрямую снижает возможности России использовать энергетику как инструмент политического давления. По его словам, если Украина получает возможность диверсифицировать источники газа благодаря сотрудничеству с Азербайджаном и использованию альтернативной логистики, это объективно ослабляет позиции Москвы.

«Россия на протяжении многих лет стремится сохранить доминирующее положение на энергетическом рынке Восточной Европы и препятствует появлению альтернативных поставщиков. Любые проекты, которые усиливают энергетическую независимость Украины и региона, объективно идут вразрез с интересами Кремля», — подчеркнул депутат.

Он убежден, что именно поэтому Россия будет пытаться сорвать подобные проекты всеми доступными способами:«России не нужна энергетически независимая Украина, поэтому она будет делать все, чтобы помешать нам. В том числе, как я уже упомянул, это может быть и распространение дезинформации, и атаки на автозаправочные станции с целью посеять панику».

Комментируя неоднократные повреждения здания посольства Азербайджана в Киеве наряду с ударами по объектам SOCAR, депутат отметил, что подобные действия Москвы могут иметь не только военное, но и политическое значение. По его словам, Россия традиционно использует военное давление не только для достижения тактических целей, но и для передачи политических сигналов.

«Если под удары попадает инфраструктура, связанная с Азербайджаном, это может восприниматься как напоминание о том, что Москва внимательно следит за расширением сотрудничества Баку с Украиной и Западом», — считает он.

Отвечая на вопрос о международно-правовой оценке подобных действий, Гончаренко подчеркнул, что Россия уже давно систематически нарушает нормы международного права: «В том числе атакуя иностранные компании на территории Украины. Посмотрите, что она делает с Одесским портом, где атакует иностранные суда, не давая вывезти продукцию и искусственно устраивая голод».

При этом он подчеркнул, что решение о возможных ответных шагах остается исключительно за Азербайджаном.

«Азербайджан вправе реагировать так, как посчитает нужным: будь то дипломатические шаги или судебные. Мы не можем диктовать независимому государству, как реагировать на такие атаки», — отметил собеседник.

Несмотря на происходящее, Гончаренко убежден, что попытки Москвы осложнить отношения между Киевом и Баку не достигнут поставленной цели. По его словам, украинско-азербайджанское партнерство имеет прочную основу, а двустороннее сотрудничество продолжит развиваться.

«Не удивлюсь, если эти атаки действительно нацелены на то, чтобы подорвать доверие Азербайджана и нанести вред отношениям с Украиной. Но Украина и Азербайджан имеют тесные связи, наши страны ведут бизнес, имеют общие ценности и взгляды на многие вопросы. Поэтому, думаю, этими атаками Россия может больше навредить только себе», — считает депутат.

В качестве примера он напомнил о гуманитарной деятельности SOCAR в Украине.

«SOCAR в том числе оказывает благотворительную помощь Украине, компания инвестировала более шести миллионов долларов в развитие социально-культурных проектов. Поэтому атаки России, конечно же, не навредят нашим отношениям с Азербайджаном. Азербайджан поддерживает Украину и нашу территориальную целостность», — резюмировал Алексей Гончаренко.