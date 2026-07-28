Европейский союз осудил нападение на двух сотрудников посольства Франции в Тегеране, обвинив в произошедшем иранские силовые структуры и призвав власти страны наказать виновных, говорится в заявлении главы службы внешних связей ЕС Каи Каллас.

«ЕС однозначно осуждает агрессию против двух дипломатов посольства Франции в Тегеране, совершенную иранскими силами безопасности 19 июля», – отмечается в заявлении.

Каллас указала, что подобные действия являются «грубым нарушением Венских конвенций» и могут негативно сказаться на развитии дипломатических отношений. ЕС выразил поддержку Франции и призвал Иран в полной мере выполнять свои международные обязательства.

В минувшие выходные глава европейской дипломатии провела телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе, а также конфликт в Украине.

По информации французских властей, 19 июля два сотрудника посольства Франции в Тегеране подверглись нападению со стороны представителей иранских сил безопасности. Париж расценил произошедшее как серьезное нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и потребовал от иранских властей предоставить объяснения, а также обеспечить безопасность французского дипломатического персонала.