Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового посла Германии в республике Дирка Лёльке, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

В начале встречи Лёльке передал Байрамову копии своих верительных грамот.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-германских отношений, политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, вопросы энергетической безопасности, развития зеленой энергетики, промышленности, транспорта и коммуникаций, а также гуманитарного и культурного взаимодействия.

Участники встречи отметили, что недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию заложил основу нового этапа двусторонних отношений. Также была подчеркнута значимость Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства, создания Азербайджано-германского делового совета, дальнейшего развития существующих механизмов сотрудничества и продолжения контактов на высоком уровне.