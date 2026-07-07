Слова сенатора Парагвая Селесты Амарильи о Килиане Мбаппе являются неприемлемыми и должны преследоваться по закону, поэтому Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру для дальнейшего разбирательства. Об этом говорится в заявлении федерации, которое опубликовано пресс-службой организации.

Ранее Амарилья оскорбила Мбаппе, являющегося капитаном сборной Франции, на расовой почве после матча французов и парагвайцев в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Мбаппе.

«Расистские высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи, направленные против Килиана Мбаппе, абсолютно отвратительны и неприемлемы. Эти высказывания являются преступными и подлежащими осуждению. Они должны преследоваться по закону здесь и везде. Федерация подает заявление в прокуратуру с целью судебного преследования», — говорится в сообщении.

«Федерация выражает полную поддержку своему капитану, своим игрокам и, более того, всем жертвам подобных отвратительных высказываний. Организация намерена бороться с расизмом и любой формой дискриминации. Эти высказывания позорят тех, кто их произносит, и тех, кто их распространяет», — заключили в организации.

Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья оскорбила нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Слова сенатора приведены на ее странице в Х.

Амарилья назвала Мбаппе уродливым. «Колонизированный камерунец, упорно притворяющийся французом. Высокомерный и разбогатевший. Весь матч он нервничал и был до смерти напуган, как и вся его команда, они не смогли забить ни одного гола и победили по случайности», — написала Амарилья.

Также сенатор заявила, что футболисты сборной Парагвая должны были дать пощечину Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором победу со счетом 1:0 одержали французы.

«Парень не научился даже писать, пил кокосовое молоко вместо материнского, а самыми образованными из тех, кого он слышал, были шимпанзе. Вратарь Орландо Хиль должен был показать ему средний палец», — заявила Амарилья.

Мбаппе стал автором единственного гола в игре с парагвайцами. Благодаря его точному удару с пенальти Франция вышла в 1/4 финала, где встретится со сборной Марокко.