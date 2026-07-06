Международная федерация футбола (ФИФА) была независима при принятии решения об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, позволив ему принять участие в предстоящей игре 1/8 финала чемпионата мира с бельгийцами. Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил, что ФИФА приняла решение после того, как главе организации Джанни Инфантино позвонили из Белого дома. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил Инфантино по этому вопросу и попросил пересмотреть решение о дисквалификации футболиста.

«Я ознакомился с публичными комментариями относительно решения независимого дисциплинарного комитета ФИФА в связи с делом Фоларина Балогуна и хотел бы вновь подчеркнуть фундаментальный принцип управления в организации, — сказал Инфантино. — Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют дисциплинарный кодекс и выносят решения по делам на основе действующих регламентов и конкретных обстоятельств, имеющихся в их распоряжении. Их независимость жизненно важна для целостности футбола, и это всегда должно уважаться».

Инфантино также прокомментировал телефонный разговор с Трампом.

«Да, я регулярно обсуждаю вопросы, связанные с чемпионатом мира, с президентом Соединенных Штатов, и по этому поводу я действительно получил звонок от президента Дональда Трампа — так же, как получаю звонки от глав государств, правительственных чиновников, представителей футбольных кругов и бизнес-лидеров со всего мира по множеству разных тем. В ходе нашего разговора я объяснил, что идет юридический процесс, связанный с независимыми судебными органами ФИФА, и что дело будет рассмотрено по существу компетентными органами в надлежащее время. Именно так функционирует система ФИФА, и это принцип, которому я всегда буду следовать.

Я читаю решения дисциплинарного комитета ФИФА, когда они публикуются. Иногда они меня удивляют, иногда я с ними согласен, а иногда — нет. Однако то, что я всегда делаю, — это уважаю эти решения и автономию органов, их выносящих. Нравится ли лично нам решение или нет, это не имеет значения. Уважение к независимым институтам и верховенству закона — вот что защищает целостность наших соревнований и доверие ФИФА в любой момент», — заключил он.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге.