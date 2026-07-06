В МИД Китая опровергли сообщения о том, что китайская армия обучала российских солдат на своей территории.

Утверждения о том, что китайские военнослужащие проводят подготовку российских военнослужащих на своей территории являются «абсолютно ложными» и «направленными на очернение Китая», заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее слова приводит газета Global Times.

Выступая на очередном брифинге, Мао Нин прокомментировала утверждения о прохождении российскими военными обучения в Китае.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства категорически опровергла утверждения, подчеркнув, что соответствующие публикации не имеют под собой никаких оснований и являются вымыслом, «преследующим цель дискредитировать Китай».

Мао Нин также подчеркнула, что Китай с самого начала конфликта между Россией и Украиной занимает «объективную и нейтральную» позицию и выступает за политическое урегулирование конфликта.

Ранее немецкие СМИ сообщили со ссылкой на источники в европейских разведывательных службах, что китайские военные в конце прошлого года провели тайную подготовку около 200 российских солдат. В связи с этими публикациями посол Китая в Германии Дэн Хунбо был вызван в Министерство иностранных дел ФРГ 3 июля.