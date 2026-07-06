Евросоюз и Канада будут тратить на военные нужды столько же, сколько США, и уже повысили свои расходы в данной сфере почти до 4% ВВП. С таким утверждением выступил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед саммитом блока.

«Европа и Канада будут тратить на оборону столько же, сколько США», — подчеркнул он, добавив, что они уже «увеличили свои военные расходы практически до 4% ВВП».

«В прошлом году европейцы и Канада повысили свои военные расходы на 20%. В 2025 и 2026 годах они в общей сложности потратят на ключевые военные нужды $258 млрд», — сказал Рютте.