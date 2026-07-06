Армении в ближайшие годы может понадобиться станция большой или средней мощности для покрытия энергодефицита. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в интервью «Вестям» в полях форума «Иннопром-2026».

«В чем основной вопрос ближайших дней в работе с нашими армянскими партнерами? Это следующий шаг, это дальнейшее развитие атомной технологии. Мы занимаем следующую точку зрения: сейчас 30% электричества в Армении атомное, но растет спрос, и очень может быть, что дефицит электрических мощностей в Армении в ближайшие десятилетия достигнет даже 1 ГВт. К этому нужно быть готовыми. И наш ответ: станция большой или средней мощности, один или два блока, которые покроют на десятилетия грядущие энергодефициты», — сказал глава Росатома, добавив, что наличие у Армении атомной компетенции, наличие атомной промышленности — это для страны «знак качественной экономики, знак качественной промышленности».