Швейцария с 20 августа прекращает предоставлять специальный защитный статус S военнообязанным гражданам Украины, подавшим новые заявления. Решение принято вслед за аналогичным подходом Европейского союза.

Согласно заявлению швейцарского правительства, статус S будет предоставляться только тем лицам, на которых не распространяется воинская обязанность в Украине. Новые правила вступают в силу для всех заявлений, поданных начиная с 20 августа.

При этом изменения не коснутся украинских граждан, которым статус S уже был предоставлен.

В Берне отметили, что Швейцария юридически не обязана следовать решениям Совета ЕС, однако считает соответствие своей практики европейскому подходу отвечающим интересам страны.

Одновременно власти Швейцарии продлили действие статуса S для украинских беженцев еще на год — до 4 марта 2028 года.