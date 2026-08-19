Следователи в Хорватии задержали второго подозреваемого в причастности ко взрывам на системе газопроводов «Северный поток» в 2022 году, сообщает ARD.

Предполагается, что задержанный был одним из водолазов, которые прикрепили бомбы к нитям трубопровода в Балтийском море.

По данным агентства, это мужчина, которого прокуратура Германии еще в прошлом году нашла в Польше и просила власти страны выдать его. Spiegel называет имя задержанного — Владимир Ж. Информацию подтвердила прокуратура Германии.

Судя по всему, речь идет о гражданине Украины Владимире Журавлеве. В октябре 2025 года Польша отказалась выдать его Германии.

Теперь следователям удалось разыскать Журавлева в Хорватии. Германия потребует выдать его.