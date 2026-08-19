В офисе президента Украины Владимира Зеленского в комментарии Liga.net ответили на требование экс-министра обороны Михаила Федорова о проведении выборов.

Там подчеркнули, что не против их провести, но стоит вопрос безопасности.

«Пусть проводит между «баллистиками», что тут скажешь. Никто никогда не был против выборов, но избирательный процесс — это больше, чем придумать, как голосовать», — заявил собеседник издания.

Ранее Михаил Федоров заявил, что в Украине необходимо найти механизм для проведения выборов в условиях войны, чтобы возможность проголосовать была у всех граждан.