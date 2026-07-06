Украинские дроны в ночь на 6 июля поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые направлялись в аннексированный Крым из района Таганрога, заявил командующий СБС Украины Роберт «Мадяр» Бровди.

По его словам, речь идет о танкерах «Капитан Бармин» и «Санар-4», в каждом из которых находилось по 7 тыс. тонн топлива.

Также Украина заявила об ударе по нефтебазе «Керчь» и терминалу по перевалке светлых нефтепродуктов. По данным СБУ, были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция.