В распоряжении редакции Minval Politika оказались эксклюзивные кадры с места атаки на автозаправочную станцию SOCAR в Николаевской области Украины.

Накануне посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста в связи с атакой дрона на объект SOCAR.

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В Баку подчеркнули, что это уже не первый подобный случай: ранее ударам подвергались нефтебаза SOCAR в Одессе и газораспределительная компрессорная станция. В МИД заявили, что, несмотря на неоднократные предупреждения, повторение таких инцидентов свидетельствует об их целенаправленном характере.