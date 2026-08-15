Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в ответ на высказывание президента США Дональда Трампа о возможности объявить Ормузский пролив американской территорией заявил, что водную артерию нельзя захватить.

«Трамп заявил, что после поражения Ирана он вскоре объявит Ормузский пролив территорией США. Ормузский пролив нельзя захватить ни твитом, ни авианосцем, ни изданием приказа, ни предвыборной речью», — написал Гарибабади в социальной сети X.

Иранский дипломат добавил, что Иран не «боится угроз и не пасует перед демонстрацией силы».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны с Тегераном объявит Ормузский пролив американской территорией.