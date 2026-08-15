Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи описал политику США в отношении Тегерана отрывком из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

«Этот отрывок из «Братьев Карамазовых» Достоевского метко описывает ситуацию, в которой оказалась система государственного управления и внешней политики США в отношении Ирана и региона из-за своей крайней зависимости от лжи: «Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уже никакой правды ни в себе, ни кругом себя не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим», – написал Багаи в в соцсети Х.