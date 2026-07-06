Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

В ходе встречи азербайджанская сторона выразила решительный протест в связи с атакой БПЛА на автозаправочную станцию SOCAR, расположенную в Николаевской области Украины, произошедшей вечером 5 июля, и вручила российской стороне соответствующую ноту.

Было отмечено, что данная атака беспилотника не является первым подобным случаем. Ранее принадлежащие SOCAR объекты на территории Украины, включая газораспределительную компрессорную станцию и нефтебазу в Одессе, уже подвергались военным ударам и другим разрушительным последствиям боевых действий, в результате чего компании был причинен значительный материальный ущерб, а среди ее сотрудников имеются пострадавшие.

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Также было подчеркнуто, что продолжение подобных инцидентов, несмотря на неоднократно направленные предупреждения, свидетельствует об их целенаправленном характере.

В ходе встречи также было обращено внимание на несколько воздушных ударов, в результате которых получили повреждения здания посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства Азербайджана в Харькове. Подчеркнута необходимость строгого соблюдения обязательств по обеспечению неприкосновенности дипломатических и консульских представительств в соответствии с Венскими конвенциями.

Российскую сторону призвали провести всестороннее расследование по всем указанным фактам, предоставить соответствующие разъяснения относительно произошедших инцидентов, а также обеспечить соблюдение международных обязательств по защите гражданских объектов, дипломатических и консульских представительств.

Напомним, вчера, 5 июля, Minval Politika сообщил, что российские беспилотники нанесли два удара по автозаправочной станции SOCAR, расположенной в селе Нечаянное Николаевской области Украины, на трассе Одесса-Николаев.