Как уже накануне сообщал Minval Politika, российские беспилотники нанесли два удара по автозаправочной станции SOCAR в Николаевской области. Информация о разрушениях, возможных пострадавших и размере ущерба уточняется.

Однако уже сейчас ясно: это продолжение системной кампании России против экономических интересов Азербайджана на украинской территории. Теоретически здесь можно начать рассуждать о «сопутствующем ущербе» и о том, что никакой безопасности в условиях войны быть не может. Но весь вопрос в том, что сегодня удары ракетами и беспилотниками не наносятся «в белый свет, как в копеечку».

Это не просто очередная по счёту атака на нефтебазу SOCAR. Первый удар российские войска нанесли в ночь на 8 августа 2025 года. 6 августа 2025 года была атакована газокомпрессорная станция недалеко от Одессы — ключевой объект нового маршрута поставок азербайджанского газа в Украину. Два точных попадания в один и тот же объект в течение короткого времени не могут быть объяснены «ошибкой наведения» или «перелётом». Это целенаправленный выбор гражданской инфраструктуры азербайджанской государственной компании в качестве мишени.

К этой картине добавляются многократные повреждения здания посольства Азербайджана в Киеве в результате российских обстрелов. Совокупность фактов указывает на последовательную линию поведения: Россия рассматривает любые азербайджанские экономические и дипломатические активы в Украине как легитимную цель.

Почему именно SOCAR и почему именно сейчас? Атаки преследуют несколько взаимосвязанных целей.

Во-первых, это прямой экономический удар по флагману азербайджанской энергетики. SOCAR — не просто коммерческая структура, а инструмент реализации государственной политики энергетической независимости и диверсификации экспорта. Ущерб её объектам в Украине, как могут полагать некоторые в Москве, бьёт по репутации, инвестиционной привлекательности и конкретным финансовым потокам.

Во-вторых, это ответ на стремление Азербайджана выстраивать альтернативные маршруты поставок энергоносителей. Новый Трансбалканский маршрут помогает Украине диверсифицировать импорт и снижать зависимость от европейских реверсных поставок, часть из которых так или иначе связана с российским влиянием на региональном газовом рынке. Для Москвы это неприемлемо: Кремль стремится сохранить рычаги давления на Украину и Европу через энергетику.

В-третьих, это политический сигнал Баку. Россия демонстрирует, что даже в условиях, когда Азербайджан сохраняет прагматичные отношения с Москвой, любые шаги по укреплению суверенитета и многовекторности могут повлечь, как она полагает, «наказание» через удары по гражданским объектам. Такой подход противоречит нормам международного гуманитарного права, запрещающим нападения на объекты гражданской инфраструктуры.

Что это значит для Азербайджана?

Подобные инциденты окончательно разрушают последние иллюзии относительно «стратегического партнёрства» с Москвой, как нам любит рассказывать российский МИД. Россия сама ставит жирный крест на каких-либо доверительных отношениях, показывая, что для неё не существует ни «красных линий», ни суверенных интересов Азербайджана. Когда под прицел попадают активы государственной компании и дипломатическая миссия Баку, все разговоры о «дружбе» и «прагматизме» превращаются в откровенный цинизм и пустой звук.

Кремль перешёл к прямому шантажу и агрессии против азербайджанских экономических интересов. Удары по SOCAR — это не случайный «побочный эффект» войны в Украине, а осознанная, целенаправленная политика сдерживания Баку за независимый внешнеполитический курс. Россия пытается заставить Азербайджан отказаться от укрепления связей с Украиной.

Более того, речь не только об Украине как таковой. Независимая энергетическая политика Азербайджана так сильно нервирует Москву, где привыкли считать себя монополистами на европейском рынке. Азербайджан максимально сдерживается от попыток смешать энергетику и политику. Но это не значит, что так же ведут себя и все остальные. России очень хочется вернуться к началу «нулевых» и максимально «приструнить» Азербайджан его экспортом и энергетической логистикой. Кремль по-прежнему видит у своих границ или вассалов, или врагов, а выстраивать прагматичные и добрососедские отношения не считает нужным в принципе — ну, за исключением таких стран, как Китай.

А это значит, что из последних событий в Баку точно сделают чёткие выводы. Чем агрессивнее Москва, тем быстрее Азербайджану нужно ускорять диверсификацию маршрутов, укреплять собственную безопасность и выстраивать реальные альянсы.