Билеты на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Мексики поступили в продажу по цене, которая почти в 60 раз превышает изначальную. Об этом сообщила вещательная корпорация ВВС.

По ее информации, речь идет о билетах, которые в декабре посредством лотереи были разыграны между английскими болельщиками. Самые дорогие билеты выставлены за $30 тыс. при номинальной стоимости $605. Если прибавить к этому комиссию покупателя в размере 15%, которую взимает Международная федерация футбола (ФИФА), то стоимость прохода на эти места на стадион «Ацтека» в Мехико, где запланирован матч, обойдется в $34,5 тыс. Это в 57 раз больше номинала.

С продавца ФИФА также удержит 15%, однако его прибыль от реализации билета все равно составит $25,5 тыс. с каждого билета.

Как посчитала ВВС, самый дешевый билет обойдется в $3,45 тыс., что в 12 раз больше изначальной стоимости.

Игра состоится в ночь на 6 июля.