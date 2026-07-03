Останки Кямалова Бахадура Мухаммед оглу, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и чья личность была идентифицирована, захоронены в Кяльбаджарском районе.

В церемонии прощания, прошедшей в селе Зар, приняли участие члены семьи шехида, его близкие, специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе, сотрудники Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе, глава и работники Исполнительной власти Кяльбаджарского района, представители общественности и жители района.

Был совершен джаназа-намаз и прочитаны молитвы за успокоение душ наших шехидов.

Гроб с останками шехида был предан земле под звуки оружейного залпа.

Отметим, что шехид Бахадур Кямалов родился в 1937 году в селе Зар Кяльбаджарского района. Он пропал без вести 5 апреля 1993 года на Муровдагском хребте.