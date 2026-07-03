Черногория удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина страны Хидаята Сулейманова.
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Высший суд Подгорицы принял решение о передаче Сулейманова в Азербайджан по упрощенной процедуре экстрадиции.
По данным ведомства, Сулейманов обвиняется в мошенничестве в рамках уголовного дела, расследуемого Управлением полиции города Сумгайыт. Обвиняемый скрылся от следствия, его объявили в международный розыск по линии Интерпола. Впоследствии он был задержан в Черногории.
В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает меры по его доставке в Азербайджан.