Черногория удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина страны Хидаята Сулейманова.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Высший суд Подгорицы принял решение о передаче Сулейманова в Азербайджан по упрощенной процедуре экстрадиции.

По данным ведомства, Сулейманов обвиняется в мошенничестве в рамках уголовного дела, расследуемого Управлением полиции города Сумгайыт. Обвиняемый скрылся от следствия, его объявили в международный розыск по линии Интерпола. Впоследствии он был задержан в Черногории.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает меры по его доставке в Азербайджан.