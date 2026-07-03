В Сабунчинском районе Баку обнаружено более 19 кг наркотиков.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе проведенной сотрудниками полиции операции были задержаны подозреваемые в наркокурьерстве 32-летний Эльсевяр Миралиев и 23-летний Вахид Керимов. У них изъято более 19 кг марихуаны.

Следствие установило, что задержанные собирались организовать незаконный сбыт наркотических средств на территории столицы, доставляя их по различным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.