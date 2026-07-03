Объединенные Арабские Эмираты начали продвигать кандидатуру помощника министра иностранных дел по политическим вопросам и бывшего постоянного представителя страны при ООН Ланы Заки Нусейбе на пост Генерального секретаря ООН. Об этом сообщили два источника в Организации Объединенных Наций.

По их данным, Абу-Даби координирует свои действия с двумя другими претендентами, которых поддерживают США и ряд союзников, — бывшим спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Николаем Младеновым и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Источники утверждают, что рассматривается схема, при которой один из трех кандидатов, заняв пост Генерального секретаря, назначит одного из двух остальных своим заместителем. Это также позволит заменить кандидата в случае, если против него будет применено право вето в Совете Безопасности ООН.

При этом собеседники отмечают, что кандидатура Младенова, вероятно, столкнется с вето со стороны России, а Гросси могут воспрепятствовать как из-за его тесных связей с США, так и из-за возможных возражений Великобритании, связанных с его аргентинским гражданством на фоне спора вокруг Фолклендских островов.

Лана Нусейбе занимала пост постоянного представителя ОАЭ при ООН с 2013 по 2024 год. Ее кандидатура ранее привлекла внимание СМИ на фоне публикаций о предполагаемых попытках смягчить критику в адрес ОАЭ в связи с конфликтом в Судане. Официального подтверждения выдвижения Нусейбе со стороны властей ОАЭ пока не поступало.