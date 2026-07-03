Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден высмеял действующего лидера страны Дональда Трампа.

В соцсети X он предложил наградить Трампа Нобелевской премией мира за то, что тот «как минимум 38 раз» прекращал войну с Ираном.

«Я официально выдвигаю Дональда Дж. Трампа на Нобелевскую премию мира. Ни один президент в истории не заканчивал одну и ту же войну столько раз.

Наш Дорогой Лидер завершал войну с Ираном как минимум 38 раз — по подсчетам CNN. Ни один президент раньше такого не делал.

И он еще даже близко не закончил ее завершать. Это рекорд, достойный признания Нобелевского комитета», — написал Хантер Байден в соцсети Х.