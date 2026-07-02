Следователи Монако считают, что бомбу в подъезде жилого дома на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла разместила женщина. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник.

По информации издания, на кадрах с камер видеонаблюдения виден подозреваемый в черной шляпе, черной кофте, светлых брюках и черных кроссовках. Следствие, которое по-прежнему в первую очередь изучает связь взрыва с Украиной, полагает, что речь идет о женщине в возрасте около 30 лет. Несколько источников газеты утверждают, что женщина проводила разведку за несколько дней и несколько часов до взрыва. Предполагается, что она скрылась в соседней стране, в какой именно, не уточняется.

Вечером 29 июня женщина, предположительно, долго просидела на скамейке напротив дома, где произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека.

Бомба, как уточняет газета со ссылкой на источник, «была небольшого размера».

29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. По данным телеканала BFMTV, один из троих раненых — Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. Сообщалось, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.