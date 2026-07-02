Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара Нетаньяху публично накричала на него и его помощников во время церемонии открытия Маккабиады на стадионе «Тедди» в Иерусалиме.

Как пишут СМИ, очевидцы утверждают, что Сара Нетаньяху обратилась к премьер-министру со словами: «Из-за тебя мне пришлось ругаться с людьми. Ты позволил мне с ними ссориться». Затем она обратилась к помощникам главы правительства: «Вы должны обо мне заботиться. Почему меня не пропускают?».

Инцидент произошел вечером в среду после выступления Биньямина Нетаньяху перед еврейскими спортсменами, собравшимися на стадионе.

Сообщается, что причиной конфликта стало недовольство Сары Нетаньяху организацией прохода в VIP-зону.