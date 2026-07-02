Сборную Азербайджана по фигурному катанию пополнила еще одна юная спортсменка — Вероника Жилина.

Об этом сообщили в Федерации зимних видов спорта Азербайджана, передает Report.

Согласно информации, Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявку Азербайджана по Жилиной, спортсменке официально разрешено представлять Азербайджан.

Вероника Жилина с сезона 2026/2027 будет выступать на международных соревнованиях за Азербайджан.

Напомним, в прошлом году Международный союз конькобежцев (ISU) не стал утверждать смену спортивного гражданства фигуристке Веронике Жилиной в пользу сборной Азербайджана.