Евросоюз работает над либерализацией визового режима для граждан Турции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, вопрос обсуждался в ходе визита в Анкару главы европейской дипломатии Каи Каллас, еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос и еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера. В рамках поездки европейские чиновники провели переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Ранее Фидан заявил, что Анкара ожидает от Брюсселя улучшения отношений «на основе объективных критериев и заслуг, без какой-либо дискриминации». Он также подчеркнул, что вступление Турции в Европейский союз остается стратегической целью страны.