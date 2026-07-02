Китай работает над созданием интегрированной системы мониторинга астероидов. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

По его информации, речь идет о создании интегрированного комплекса космического и наземного мониторинга и раннего предупреждения, который станет ключевым элементом системы защиты от астероидов. В настоящий момент проект находится на стадии технико-экономического обоснования.

Предполагается, что данная сеть объединит наземные телескопы и орбитальную группировку средств наблюдения, что позволит обеспечить постоянный контроль.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, создавая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для исследования Луны. При поддержке государства китайские специалисты прорабатывают возможности для изучения астероидов и Марса. На орбите Земли функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска, побив собственный рекорд.