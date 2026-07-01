Создание национального пантеона на Украине, чествующего лидеров Украинской повстанческой армии (УПА), является очередной эскалацией в отношениях Киева и Варшавы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич, его слова приводит канцелярия польского лидера в официальном аккаунте социальной сети Х.

«Это следующий этап эскалационных действий со стороны властей Украины после решения о присвоении одной из военных частей имени «героев УПА». Эти действия показывают, что президент Навроцкий был прав, когда поставил вопрос именно так — объявил, что лишит президента [Украины Владимира] Зеленского Ордена Белого орла», — отметил он.