Число эвакуированных из-за природных пожаров на юго-западе Франции превысило 220 тыс. человек, сообщает Euronews.

В ночь на субботу власти распорядились эвакуировать жителей еще пяти населенных пунктов в окрестностях Бордо. Местные власти связали быстрое распространение огня с засушливой растительностью и сильным ветром.

К вечеру субботы площадь выгоревшей территории в департаменте Жиронда достигла около 32,7 тыс. гектаров.

Возгорание началось во вторник в коммуне Саумос. К концу недели пожар распространился в юго-западном направлении – к районам Ле-Порж и Леж-Кап-Ферре, а затем начал двигаться на восток, приближаясь к агломерации Бордо.

В тушении лесных пожаров задействованы около 1,4 тыс. пожарных, 1,5 тыс. военнослужащих и 1,7 тыс. сотрудников сил безопасности, а также авиация.

По данным французских властей, с начала года в стране сгорело почти 100 тыс. гектаров леса и другой растительности. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал этот показатель «историческим максимумом».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нынешним летом страна столкнулась с крупнейшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.