Неизвестные похитили памятник русскому поэту Александру Пушкину в немецком городе Хемер, сообщило посольство России в Германии.

«Посольство обескуражено информацией о краже памятника великому русскому поэту А.С.Пушкину в городе Хемере (Северный Рейн — Вестфалия)», — говорится в сообщении.

Бронзовая фигура высотой около 1,8 метра, созданная скульптором Григорием Потоцким, была подарена Хемеру российским городом Щелково. Памятник открыли 24 сентября 1994 года как символ дружбы между народами России и Германии.

«Выражаем надежду на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника А.С.Пушкину на прежнее место», — добавили в посольстве.

В настоящее время дипломаты находятся в контакте с властями Хемера и немецкими правоохранительными органами.