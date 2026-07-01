Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что партнерство между Азербайджаном и Европейским союзом выходит за рамки горизонта.
Об этом он написал в социальной сети X.
«Партнерство Азербайджан-ЕС — взгляд за горизонт», — написал Гаджиев.
Свою публикацию он сопроводил фотографией президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Azerbaijan- EU partnership — looking beyond horizons #EU @presidentaz @vonderleyen pic.twitter.com/3XTTR9dvrJ
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 1, 2026