Президент США Дональд Трамп впервые воспользовался новым президентским самолетом Boeing 747-8, подаренным ему Катаром.

«Я полон энтузиазма в связи с первым полетом», — заявил Трамп в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом с рабочей поездкой в штат Северная Дакота.

«Работы над [самолетом] завершены. Теперь он отвечает требованиям президента, это касается безопасности и разнообразного оборудования, установленного на него», — добавил американский лидер, стоя на фоне нового лайнера, окрашенного в темно-синий, красный и золотой цвета.

Трамп представил новый президентский борт в середине июня. Самолет, подаренный ему королевской семьей Катара в 2025 году, пришел на смену лайнеру Boeing 747-2, который использовался в этом качестве на протяжении более 30 лет. По оценкам газеты The Washington Post, переоборудование самолета стоимостью около $400 млн в соответствии со всеми требованиями к борту, перевозящему первое лицо страны, должно было обойтись примерно в $1,5 млрд.