В штаб-квартире Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) в Астане состоялась церемония поднятия государственного флага Азербайджана.

Как сообщает «Азертадж», она прошла по случаю присоединения Азербайджана к ИОПБ в качестве полноправного государства-члена.

Мероприятие стало первой в истории ИОПБ церемонией поднятия флага в штаб-квартире Организации и положило начало новой институциональной традиции.

Напомним, что Азербайджан официально присоединился к Исламской организации по продовольственной безопасности 6 мая 2026 года.

В церемонии приняли участие генеральный директор ИОПБ, посол Берик Арын, а также посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов.

Выступая на мероприятии, гендиректор ИОПБ Б.Арын назвал присоединение Азербайджана важным шагом в укреплении сотрудничества в сфере продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства и развития сельских территорий на пространстве Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В Организации отметили, что Азербайджан стал первой страной, которую приветствовали в рамках новой церемониальной традиции ИОПБ. Это событие заняло особое место в институциональной истории Организации и открыло новую главу в ее дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества между государствами-членами.

Выступая на церемонии, посол А.Атамогланов отметил, что Азербайджан придает большое значение укреплению сотрудничества в рамках ИОПБ. По его словам, еще до присоединения к Организации страна активно участвовала в ее инициативах, мероприятиях и программах.

Он выразил уверенность, что членство Азербайджана внесет ценный вклад в расширение сотрудничества между государствами-членами в сферах сельского хозяйства, устойчивого развития и продовольственной безопасности.

Дипломат подчеркнул, что ИОПБ продолжит тесно работать со странами-членами и партнерами для формирования жизнестойких, инклюзивных и устойчивых продовольственных систем в регионе ОИС.

А.Атамогланов также поздравил со вступлением в силу новой Конституции Республики Казахстан и пожелал братскому народу процветания и благополучия.

ИОПБ — специализированное учреждение ОИС. Организация была основана в 2016 году со штаб-квартирой в Астане. ИОПБ направлена на повышение продовольственной безопасности в государствах-членах посредством развития сельского хозяйства, управления запасами продовольствия и поощрения сотрудничества между странами в области сельскохозяйственного производства и торговли.

Организация также работает над решением проблем продовольственной безопасности и поддержкой продовольственной устойчивости в исламском мире.