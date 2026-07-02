Литва расширяет арсенал сирен тревожного оповещения. Как сообщило МВД, в ближайшее время в населенных пунктах центральной и западной частей страны будут установлены 275 аппаратов.

«Весь проект закупки и монтажа оборудования стоит более 3 млн евро. Объявлен конкурс на проведение работ», — отметило ведомство.

После установки новых аппаратов сеть сирен тревожного оповещения расширится до 1 448 единиц. Согласно планам МВД, к 2029 году сигнал сирен будет доводиться до 75% населения. В настоящее время эта цифра составляет 69%.

В сентябре 2025 года министерство издало распоряжение о том, что сирены будут также включаться при обнаружении в небе представляющих угрозу беспилотников.