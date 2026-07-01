Россия начала морской импорт бензина из Индии, чтобы смягчить дефицит топлива на внутреннем рынке, вызванный ударами дронов по энергетической инфраструктуре, сообщили Reuters два источника в отрасли.

По словам одного из собеседников агентства, ⁠из Индии в Россию было направлено не менее 60 тысяч тонн автобензина. Другой источник сказал, что ‌отправлены два танкера с партиями от 30 до 40 тысяч тонн.

Третий источник уточнил, что Москва планирует ежемесячно импортировать 400 тысяч тонн бензина из разных стран, ‌включая соседнюю Беларусь, которая уже направляет топливо на рынок РФ.