МИД Германии ужесточил рекомендации по поездкам в Россию и призвал своих граждан покинуть страну. Теперь предупреждение распространяется на всю территорию страны, а не только на приграничные с Украиной регионы.

В ведомстве указали на сохраняющийся риск атак беспилотников, возможные перебои в авиасообщении и ухудшение ситуации с безопасностью. Наиболее опасными названы Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская и Ростовская области, а также Краснодарский край.

Также граждан Германии предупредили о риске задержаний и ограниченных возможностях консульской помощи, рекомендовав следить за официальными уведомлениями и избегать мест массового скопления людей.

Ранее аналогичное предупреждение для поездок в Россию сохранил и Госдепартамент США.