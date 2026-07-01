Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает Россию главной долгосрочной угрозой для Североатлантического альянса.

В интервью агентству Anadolu в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Анкара 7–8 июля, Рютте признался, что именно Россия больше всего вызывает у него беспокойство.

«Если что-то и не дает мне спать по ночам, так это Россия», — сказал генсек НАТО.

При этом он отметил, что альянс также внимательно следит за ростом военного потенциала Китая. По его словам, к 2030 году Пекин может располагать около 1 тыс. ядерных боеголовок, поэтому недооценивать Китай также не следует.

Одним из ключевых приоритетов НАТО, по словам Рютте, остается продолжение поддержки Украины.

Говоря о предстоящем саммите, генсек выразил надежду, что его итогом станет реализация договоренностей, достигнутых ранее в Гааге, прежде всего в части увеличения оборонных расходов и наращивания производства вооружений.

Он добавил, что вопросам развития оборонно-промышленного комплекса будет посвящено особое внимание на Форуме оборонной промышленности, который пройдет в первый день саммита НАТО в Анкаре.