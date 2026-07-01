Банки ряда стран Евразийского экономического союза стали ужесточать условия приёма наличных рублей.

По данным РБК, Как минимум восемь белорусских банков ввели комиссию в размере 2-5% за внесение наличных рублей на текущие счета.

В Казахстане аналогичную комиссию установил БЦК, а в Кыргызстане выросли расходы на отдельные рублёвые переводы. Часть банков Армении временно отказалась от операций с наличными рублями, сохранив безналичные расчёты.

Участники рынка связывают изменения с избытком российской наличности за пределами РФ. Банкам становится всё сложнее хранить, перевозить и перерабатывать рубли при ограниченном спросе на них внутри стран.

Эксперты также отмечают рост объёмов наличных в обращении и усиление контроля за крупными операциями. Дополнительным фактором называют действующие ограничения на вывоз наличных из России — сумма свыше $100 тыс. в страны ЕАЭС требует соблюдения специальных правил.