Через шесть дней после разрушительного землетрясения в Венесуэле из-под завалов был спасен трехлетний мальчик.

«Ранним утром во вторник, 30 июня, в здании Лос-Коралес-Гарден в штате Ла-Гуайра был спасен живым трехлетний мальчик Клибер Моран, пробывший под завалами шесть дней», — написала уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес в своем Telegram-канале. Она сообщила, что из-под завалов его извлекла бригада спасателей из Иордании. На машине скорой помощи ребенка доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Тем временем, около 500 тыс. человек нуждаются в продовольственной помощи в Венесуэле после мощных землетрясений. Для обеспечения продуктами первой необходимости в течение ближайших трех месяцев Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) понадобится $50 млн, говорится в заявлении организации.

Как отмечается, ВПП быстро наращивает масштабы своей деятельности в Венесуэле и расширяет продовольственную помощь, направленную на охват до полумиллиона человек в районах, наиболее пострадавших от землетрясений на прошлой неделе. Быстрое реагирование возможно благодаря хорошо налаженным транспортным и логистическим цепочкам, а также запасам продовольствия на складах как в самой Венесуэле, где ВПП работает на протяжении пяти лет, так и в Панаме.

«Доступ к продовольствию был одной из главных проблем для венесуэльцев еще до землетрясений. Цены на продукты питания по-прежнему неподъемные для многих семей: средняя месячная продуктовая корзина обходится семье более чем в $600, что в несколько раз превышает средние доходы населения», — говорится в заявлении.

«ВПП срочно обращается за финансированием в размере $50 млн для оказания экстренной продовольственной помощи до 500 тыс. человек в течение следующих трех месяцев. Помощь также будет направлена на логистику и экстренную связь. ВПП имеет возможность расширить свою деятельность для удовлетворения потребностей в продовольствии одного миллиона человек, если будет обеспечено достаточное финансирование», — указывает ВПП.

По последним данным, в Венесуэле после двух землетрясений 24 июня магнитудой в 7,2 и 7,5 погибли 1 719 человек, ранения получили 5 034 человека, общее число пострадавших, зарегистрированных в больницах, полевых госпиталях и пунктах сортировки, составляет 22 616 человек.