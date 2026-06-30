Регулярные встречи высшего уровня и активный политический диалог обеспечивают высокую динамику развития всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.

Об этом заявил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов на приеме по случаю Дня Независимости Беларуси в Баку, передает «Репорт».

По его словам, с момента установления дипломатических отношений в 1993 году связи между двумя странами последовательно развивались. Баку и Минск за годы дипломатических отношений вывели двустороннее сотрудничество на высокий уровень взаимовыгодного партнерства, отметил он.

«Решающую роль в достижении этих успехов в последние годы сыграли взаимное доверие и сильная политическая воля президентов Азербайджана и Беларуси Ильхама Алиева и Александра Лукашенко», — сказал Шарифов.

Он подчеркнул, что государственный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан в 2024 году стал очередным подтверждением стратегического характера отношений между двумя странами. Вице-премьер сообщил, что по итогам визита были приняты важные решения по дальнейшему укреплению партнерства, а также определены новые перспективные направления взаимодействия.

Шарифов также отметил участие белорусских государственных структур и компаний в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура. «Сегодня эта работа уже началась», — уточнил он.

По словам вице-премьера, в Агдамском промышленном парке создается совместное белорусско-азербайджанское предприятие по производству лифтов и эскалаторов, а лифты совместного производства уже устанавливаются в новых зданиях в Агдаме. Кроме того, начаты совместные работы по созданию современного строительного комплекса в селе Гызылкенд Агдамского района.