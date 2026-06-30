Будут похоронены еще 6 шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, личности которых были установлены.

Об этом сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Отмечается, что один из них — Ярмамед Магсуд оглу Нуриев — будет предан земле 1 июля на кладбище села Кёхня Худат Хачмазского района.

3 июля Бахадур Мухаммед оглу Камалов будет предан земле на новом кладбище в селе Зар Кяльбаджарского района, Медина Рагим гызы Бабаева — на кладбище села Дашбулаг Кяльбаджарского района, Рауф Аждар оглу Ахмедов — на кладбище села Саров Геранбойского района, Даянат Салик оглу Мусаев — на кладбище села Боят Уджарского района, а Мёйсюм Мурад оглы Алиев — на кладбище села Махмудлу 2 Физулинского района.