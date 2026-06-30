Опубликованная на сайте Кремля версия интервью Владимира Путина Павлу Зарубину оказалась отредактированной, сообщает «Можем объяснить».

Из расшифровки исчезли оговорки Путина о «почти окруженном» Старом Осколе и «Херхонской» области. Из видео также вырезали около шести минут, где обсуждались позиция США по войне, переговоры в Анкоридже и ожидания нового визита американской делегации.

Кроме того, в итоговую версию не вошли слова Путина о том, что угрозы Владимира Зеленского якобы «не вызывают паники» у Александра Лукашенко.