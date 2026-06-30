Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его правительство не поддерживает предложение ЕС о том, что украинским мужчинам призывного возраста не следует предоставлять временную защиту.

По его словам, глава МВД Венгрии уже озвучил эту позицию на заседании Совета ЕС.

При этом Мадьяр отметил, что даже после возможного ужесточения правил с марта 2027 года Венгрия продолжит предоставлять убежище тем, кто приезжает, чтобы избежать мобилизации, включая представителей венгерской общины Закарпатья.