Делегация Ирана уже 1 июля может прибыть в Доху для обсуждения с Катаром вопроса разблокировки иранских активов.

Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Вероятно, завтра в Дохе состоится обсуждение с катарской стороной вопроса о разблокировке замороженных иранских активов», — сказал он в ходе пресс-конференции. По словам Багаи, все необходимые подготовительные шаги уже проведены и Тегеран надеется на прогресс в этом вопросе.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что стороны до сих пор не достигли прогресса в вопросе разморозки иранских активов на сумму в $6 млрд.