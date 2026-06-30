В мире насчитывается уже 3 302 миллиардера, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные UBS Group AG.

За последний год их число выросло почти на 13,1%, достигнув рекордного уровня. Основной рост пришелся на США и Азию.

За год, завершившийся в апреле 2026-го, совокупное состояние миллиардеров увеличилось на 25%, обогнав общий рост мирового благосостояния.

UBS также зафиксировал 18 человек с состоянием от 50 до 100 млрд долларов и еще 19 миллиардеров с активами свыше 100 млрд долларов. Из них 15 проживают в США.