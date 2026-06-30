Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян примет участие в международном министерском форуме, посвященном готовности систем здравоохранения к землетрясениям и реагированию на их последствия.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Армении.

Форум «Готовность и реагирование систем здравоохранения, направленные на снижение последствий землетрясений для здоровья населения» пройдет 1-2 июля в Стамбуле.

Согласно распоряжению, расходы, связанные с участием армянской делегации в мероприятии, возьмет на себя принимающая сторона.