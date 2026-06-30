Лидер Социал-демократической партии Литвы и кандидат на пост премьер-министра Миндаугас Синкявичюс выступил за пересмотр положения Конституции, запрещающего размещение на территории страны оружия массового поражения, включая ядерное.

По его словам, действующий запрет стоит исключить из основного закона из соображений политической гибкости. Синкявичюс отметил, что в конституциях соседних государств подобные ограничения отсутствуют.

Заявление прозвучало во время его встречи с парламентской фракцией партии «Союз крестьян и “зелёных” Литвы».

Инициатива прозвучала на фоне продолжающихся дискуссий в странах региона о вопросах безопасности и роли НАТО в укреплении восточного фланга альянса.