С 1 июля в странах Евросоюза начнет действовать временный таможенный сбор на недорогие коммерческие посылки из государств, не входящих в ЕС. Об этом сообщает The Guardian.

Новая мера в первую очередь затронет отправления из Китая. В Еврокомиссии заявили, что ее цель — защитить европейских производителей от недобросовестной конкуренции и снизить риск попадания на рынок опасной продукции.

Согласно новым правилам, дополнительный сбор в размере 3 евро будет применяться к коммерческим посылкам стоимостью до 150 евро. При этом плата будет начисляться отдельно за каждую категорию товаров внутри отправления. Например, если в одной посылке находятся пальто, книга и чашка, итоговый сбор составит 9 евро.

В Еврокомиссии рассчитывают, что новые условия подтолкнут жителей ЕС более внимательно относиться к покупке дешевых импортных товаров. Мера вводится как временная и будет действовать до 1 июля 2028 года.