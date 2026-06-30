Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) подарил президенту Дональду Трампу эксклюзивный перстень с 321 природным бриллиантом в честь 250-летия независимости США. Об этом сообщается на сайте организации.

В пресс-релизе говорится, что кольцо разработал и создал антверпенский ювелир и алмазный мастер Давид Готлиб. Дизайн украшения вдохновлен чемпионскими кольцами Суперкубка и содержит отсылки к юбилейной дате. Перстень сделан из 18-каратного золота, кроме 321 натурального бриллианта, он украшен 75 драгоценными камнями. Кольцо также символизирует исторические торговые отношения между двумя странами.

В заявлении уточняется, что подарок принял американский посол в Бельгии Билл Уайт. Дипломат сказал, что США глубоко польщены «великолепным кольцом».